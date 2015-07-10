إنشاء مركز بالعاشر من رمضان لرصد الحوادث فور حدوثها

قال أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية المستثمرين، إنه يتم إقامة مركز لرصد الكوارث والأزمات والحرائق بمصانع العاشر من رمضان بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وقسم الحماية المدنية بالعاشر وجمعية المستثمرين، وجارٍ الانتهاء من فحص المصانع لإدخال بياناتها على لوحة المركز بعد ربطها بوحدة الرصد الجوى بالحماية المدنية.

وأضاف أبو النجا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهدف من ربط قاعدة البيانات للمصانع بوحدة الرصد لمعرفة مكان الكارثة فى نفس توقيت وقوعها وسرعة التعامل معها مشيرًا إلى أنه تم تكليف مدربين أكفاء من مفتشى السلامة والصحة المهنية بالمدينة للعمل بالمركز وتدريب العاملين به.

>وأوضح أبو النجا، أن المركز يقوم العمل فيه على محورين الأول حول تقييم المخاطر بالشركات وتصنيفها حسب درجة المخاطر سواء كانت كيمائية، أو فيزيائية أو ميكانيكية، والثانى إطلاق إنذار بالمركز فور وقوع الكارثة أو الحريق من خلال لوحة إنذار الكترونية مسجل عليها جميع بيانات المصانع.

>الجدير بالذكر، أن المركز أقيم فى إطار تفعيل مبادرة العاشر من رمضان نموذجًا للسلامة والصحة المهنية التى أطلقتها الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة خلال زيارتها الأخيرة للعاشر فى عيد العمال لدعم الاستثمار والحفاظ على أرواح العمال.