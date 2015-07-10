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الجلاد لخالد صلاح: الإخوان وراء شائعة زواجى من أخرى وزوجتى ضفرها بالدنيا

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الجلاد لخالد صلاح: الإخوان وراء شائعة زواجى من أخرى وزوجتى ضفرها بالدنيا الجلاد لخالد صلاح: الإخوان وراء شائعة زواجى من أخرى وزوجتى ضفرها بالدنيا
قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، رئيس تحرير "الوطن"، إنه فى عهد جماعة الإخوان المسلمين أخرجوا عليه شائعات على مواقعهم تقول إنه تزوج سيدة أخرى على زوجته وهى إعلامية معروفة، وأيضًا أخرج أبناء "مبارك" هذه الشائعات لإحراجه، فيما رد عليهم قائلاً: "يا جماعة أنا لو متجوز على مراتى فهذا حق شرعى، وصاحبة الحق الوحيدة التى تحاسبنى هى مراتى، وأنا اتجوزت حوالى 300 مرة على مواقع التواصل".

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار اليوم": "الست اللى أنا متجوزها اللى اسمها عصمت غيث ضفرها عندى برقبة الدنيا كلها"، مؤكدًا أنه لم يمتلك حسابًا على "الفيس بوك" نهائيًا ولكن كل الحسابات التى تحمل اسمه غير صحيحة.

وأشار مجدى الجلاد، إلى أنه تلقى تهديدًا من يومين عبر الهاتف حيث هاتفه شخص ما أثناء صلاة الفجر وقال له "اتسحرت"، فرد "نعم" قبل أن يقول له ذلك الشخص "دا آخر سحور ليك"، موضحًا أن تجربته فى جريدة الوطن من أسعد تجارب حياته وسط زملائه المحترمين داخل الصحيفة، لاسيما أن المهندس محمد الأمين أكبر مساهم فى قنوات السى بى سى وصحيفة الوطن، ووضع جزءًا كبيرًا من أمواله فى صناديق وطنية فى الفترة السابقة حيث تبرع بمبلغ 1.2 مليار جنيه فى صندوق تحيا بجانب رجال الأعمال الآخرين مثل أحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس وغيرهم.
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