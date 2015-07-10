الجلاد لخالد صلاح: الإخوان وراء شائعة زواجى من أخرى وزوجتى ضفرها بالدنيا

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار اليوم": "الست اللى أنا متجوزها اللى اسمها عصمت غيث ضفرها عندى برقبة الدنيا كلها"، مؤكدًا أنه لم يمتلك حسابًا على "الفيس بوك" نهائيًا ولكن كل الحسابات التى تحمل اسمه غير صحيحة.
وأشار مجدى الجلاد، إلى أنه تلقى تهديدًا من يومين عبر الهاتف حيث هاتفه شخص ما أثناء صلاة الفجر وقال له "اتسحرت"، فرد "نعم" قبل أن يقول له ذلك الشخص "دا آخر سحور ليك"، موضحًا أن تجربته فى جريدة الوطن من أسعد تجارب حياته وسط زملائه المحترمين داخل الصحيفة، لاسيما أن المهندس محمد الأمين أكبر مساهم فى قنوات السى بى سى وصحيفة الوطن، ووضع جزءًا كبيرًا من أمواله فى صناديق وطنية فى الفترة السابقة حيث تبرع بمبلغ 1.2 مليار جنيه فى صندوق تحيا مصر بجانب رجال الأعمال الآخرين مثل أحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس وغيرهم.
>