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شرطة الرباط تستمع إلى أقوال الزوجة السرية لمذيع الجزيرة أحمد منصور

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شرطة الرباط تستمع إلى أقوال الزوجة السرية لمذيع الجزيرة أحمد منصور شرطة الرباط تستمع إلى أقوال الزوجة السرية لمذيع الجزيرة أحمد منصور
استمعت عناصر الشرطة القضائية بأمن الرباط بالمغرب، إلى المخرج السينمائى "م.ف" وابنته "ك.ف"، عضو حزب العدالة والتنمية، حول ظروف وملابسات الزيجة العرفية التى ربطت الابنة بمذيع الجزيرة أحمد منصور، بحضور شهود بينهم عبد العالى حامى الدين القيادى فى الحزب.

واعترفت الزوجة السرية لأحمد منصور، فى تصريحاتها، أنها تعرفت على زوجها سنة 2012 خلال مؤتمر "البيجيدى"، وأكدت له أنها مطلقة وأم لطفل.

وبخصوص قضية الزواج أكدت أنه غير قانونى لكنه شرعى، لأنه تم بحضور شهود فى بيت العائلة؛ ومنهم شقيقها وحامى الدين الذى تحاول الأسرة التستر عن ظهوره فى الملف، خصوصا أن المعنية بالأمر رفضت تسليم المحققين نسخة من استمارة الإشهاد على الزواج التى وعدها منصور بالتصديق عليها وتوثيقها بقضاء الأسرة بلبنان.

من جهته، اعترف والد الزوجة، وهو "م.ف" مخرج سينمائى بعلاقة ابنته بمذيع الجزيرة وكيف تعرف عليها وأعجب بها خلال مؤتمر "البيجيدى" بالرباط.

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