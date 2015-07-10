ضبط 9 قطع سلاح بدون ترخيص وكيلو بانجو بحوزة متهمين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 9 قطع أسلحة نارية بحوزة متهمين بدون ترخيص وذلك فى حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط الأسلحة غير المرخصة.

وتم ضبط بندقية آلية ومسدس و7 فرد خرطوش بالإضافة إلى 29 طلقة نارية كما تمكنت الحملة من ضبط عاطل يدعى أحمد.ع 30 سنة وبحوزة 17 لفافة من نبات البناجو مختلفة الأحجام تزن حوالى كيلوجرام بقصد الاتجار وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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