أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد عبد العليم داوود: المكتب التنفيذى للوفد وجه الشكر والتقدير للبدوى لتبرعه للحزب

Google+ Print
محمد عبد العليم داوود: المكتب التنفيذى للوفد وجه الشكر والتقدير للبدوى لتبرعه للحزب محمد عبد العليم داوود: المكتب التنفيذى للوفد وجه الشكر والتقدير للبدوى لتبرعه للحزب
أكد محمد عبد العليم داوود نائب رئيس الوفد أن أعضاء المكتب التنفيذى خلال اجتماعهم أكدوا على انطلاق أعضاء الوفد فى الأيام القادمة فى كل محافظات لدعم كل مرشحى الوفد فى قرى ومراكز ومدن الجمهورية.

وأشار داوود أن المكتب التنفيذى للوفد يدعو جموع الشعب المصرى للاصطفاف جنبا إلى جنب فى محاربة الإرهاب.

وقال داوود إن أعضاء المكتب التنفيذى قاموا بالإجماع بتوجيه التحية والشكر والتقدير العرفان لرئيس الوفد الذى تبرع من حسابه الخاص بسداد ديون جريدة الوفد لمؤسسة الأهرام، هذا بالإضافة لتبرعه أيضا بسداد إيجار مقرات حزب الوفد المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ووعده بسدادها حتى بعد أن تنتهى مدة رئاسته لحزب الوفد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر