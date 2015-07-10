محمد عبد العليم داوود: المكتب التنفيذى للوفد وجه الشكر والتقدير للبدوى لتبرعه للحزب

أكد محمد عبد العليم داوود نائب رئيس الوفد أن أعضاء المكتب التنفيذى خلال اجتماعهم أكدوا على انطلاق أعضاء الوفد فى الأيام القادمة فى كل محافظات مصر لدعم كل مرشحى الوفد فى قرى ومراكز ومدن الجمهورية.

وأشار داوود أن المكتب التنفيذى للوفد يدعو جموع الشعب المصرى للاصطفاف جنبا إلى جنب فى محاربة الإرهاب.

وقال داوود إن أعضاء المكتب التنفيذى قاموا بالإجماع بتوجيه التحية والشكر والتقدير العرفان لرئيس الوفد الذى تبرع من حسابه الخاص بسداد ديون جريدة الوفد لمؤسسة الأهرام، هذا بالإضافة لتبرعه أيضا بسداد إيجار مقرات حزب الوفد المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية ووعده بسدادها حتى بعد أن تنتهى مدة رئاسته لحزب الوفد.