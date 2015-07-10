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مصدر بالأزهر: بناء صالة "جيمانيزيوم" بالمدينة الجامعية باشتراك 10 جنيهات

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مصدر بالأزهر: بناء صالة "جيمانيزيوم" بالمدينة الجامعية باشتراك 10 جنيهات مصدر بالأزهر: بناء صالة "جيمانيزيوم" بالمدينة الجامعية باشتراك 10 جنيهات
أكد مصـــدر بجامعة الأزهر فرع البنــــات، أن المدينة الجامعية للبنات بفرع القاهرة بمدينة نصر انتهت من تخصيص صالة "جيمانيزيوم" لألعاب الجيم وممارسة الألعاب الرياضية داخل المدينة، لافتًا إلى أن الصالة تحتوى على كل الأجهزة الرياضية مثل "عجلة ومشاية".

وتابع المـــصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن صالة الجيمانيزيوم تكلفت ربع مليون جنيها لإقامتها، حيث إنها متاحة لكل الطالبات المقيدين بالمدينة باشتراك شهرى 10 جنيهات فقط.


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