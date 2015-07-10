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رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق مبادرة "صيف أولادنا" بقصر ثقافة القناطر

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رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق مبادرة "صيف أولادنا" بقصر ثقافة القناطر رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق مبادرة "صيف أولادنا" بقصر ثقافة القناطر
يستقبل المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يتقدمهم الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة، وذلك مساء غدا السبت بقصر ثقافة القناطر الخيرية لإطلاق مبادرة (صيف أولادنا)، التى يشارك فى تنفيذها عدد من الوزارات.

وسيشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية والثقافية ويقام خلال حفل الافتتاح عرض فنى بعنوان "إديكم فى إيديها" غناء الفنان مدحت صالح وتأليف الدكتور مصطفى سليم وتمثيل الفنان سامح حسين وإخراج شادى سرور.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه سوف يحضر الحفل العديد من الشخصيات ذات الاهتمام بالثقافة والفنون، وذلك من أجل رفع مستوى الوعى الثقافى والفنى لدى الأطفال والنشء بمحافظة القليوبية، واستغلال أوقات الفراغ لديهم خلال العطلة الصيفية من خلال الأنشطة التى سيتم إطلاقها ضمن فعاليات المبادرة والتى تستهدف بناء عقول أبنائنا وتنمية الحس الفنى لديهم ومن هذا المنطلق جاء شعار المبادرة تحت عنوان: "فكر.. ابدع.. ابتكر.. نافس" بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعاتهم.


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