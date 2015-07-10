مجدى الجلاد لـ"خالد صلاح": السكوت المطلق على الأخطاء حاليا خيانة مطلقة

قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير "الوطن"، إن الدولة المصرية بأكملها فى موقف صعب جدا خلال الفترة الراهنة، لكن السكوت المطلق عن الأخطاء يعتبر خيانة مطلقة، حيث يجعل المسئول لا يرى أخطاءه.

وأضاف الجلاد خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أنه بدوره كإعلامى لن يستطيع الصمت عن مشكلات الناس وعرضها على المسئولين داخل الدولة، مؤكدا أن برنامجه الذى يقدمه على فضائية "سى بى سى" ليس سياسيا لكن اجتماعيا للتطرق لحل مشكلات المواطنين وتلقى شكاويهم.

وأشار رئيس تحرير "الوطن"، إلى أنه لا يليق أن يُحاكم صحفى بقانون الإرهاب، كما ينص قانون مكافحة الإرهاب على ذلك، منوها أن الصحفيين لم يسيئوا للجيش المصرى نهائيا، فيما أشار إلى أن هناك ثلاثة أطراف يريدون إحداث وقيعة بين الإعلام والدولة المصرية تترأسها جماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم يدرون أن الدولة والإعلام أطاح بهم من الحكم، أما الجماعة الثانية فهم أبناء "مبارك" لأنهم لا يريدون العودة إلى الحكم ولكن يريدون رد الاعتبار لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

ونوه الكاتب الصحفى إلى الطرف الثالث الذى يريد الانتفاع من الدولة والتقرب منها، ولذلك يجب الانتباه لهؤلاء الذين يريدون إحداث وقيعة بين الإعلام والدولة وعدم إعطائهم فرصة فى ذلك حتى الانتصار عليهم.