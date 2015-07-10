"الكنيسة" تنفى إبعاد سكرتير البابا تواضروس الثانى الشخصى إلى أمريكا

- بعد إغلاق الكاتدرائية 3سنوات لتجديدها.. البابا تواضروس يلغى العظة الأسبوعية.. والكنيسة: قرار البابا لن يعزله عن شعبه.. وليس له علاقة بالأمن.. وحركة قبطية تطالب بنقل العظة للكاتدرائية القديمة بالأزبكية

نفى القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، ما تردد عن إبعاد القس أنجيلوس إسحاق السكرتير الشخصى للبابا تواضروس الثانى، وإرساله إلى الخدمة فى إحدى كنائس الولايات المتحدة الأمريكية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.>وقال حليم لـ"اليوم السابع"، إن أنجيلوس ما زال فى موقعه سكرتيرًا شخصيًا للبابا تواضروس ومكتبه داخل المقر البابوى.>القس إنجيلوس إسحاق كان أحد أساقفة مدينة مرسى مطروح، وبعد وفاة البابا شنودة، بابا الإسكندرية الراحل، وتولى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومرسى مطروح والخمس مدن الغربية، منصب القائم مقام البطريرك جاء به من مرسى مطروح للقاهرة لكى يساعده فى عمله فى هذه الفترة، خصوصا أنه كان أحد معاونيه فى عمله بإبراشيات الغربية.