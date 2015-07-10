محلب: مقاومة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه تبدأ من الفكر والعقل

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن حرص المصريين فى الخارج على مشاركة أبناء الوطن جميعًا فيما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب الأحداث الإرهابية الأخيرة، هو أمر يدعو إلى مزيد من التقدير لكم ولأدواركم فى الحاضر والمستقبل مشددًا على أن مقاومة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه تبدأ من الفكر والعقل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن تعاطفهم مع عائلات شهداء الجيش والشرطة فى سيناء ومع حادث استشهاد المستشار هشاك بركات النائب العام، يدل على أنهم يتمتعون بحس وطنى عال وتوازن فيما تحملونه من اعتبارات سياسية وإنسانية.

ودعا رئيس الوزراء خلال كلمته فى "مبادرة تأييد" التي نظتمها وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع عدد من المصريين فى الخارج أن ينقلوا حصائل معايشتهم لتلك الأحداث وآثارها إلى المجتمعات الخارجية التى تعيشون فيها.

وأكدت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، أن مقاومة الإرهاب ومحاصرته، تبدأ من الفكر والعقل قبل أي شىء، مشيرة إلى أن تربية الجيل الصاعد على معانى التسامح والاعتدال وتنويع مصادر المعرفة، يمكن أن تكون لبنة أساسية فى تجنب الوقوع تحت تأثير الأفكار المتطرفة، وأخذ الدين برفق دون تشدد أو مغالاة هو الخطوة الثانية، وقد يعقب ذلك العمل على رفع المعاناة عن الفقراء، وخلق فرص عمل لائقة.