هانى المسيرى: "الإسكندرية تعرضت للاغتصاب وليس الإهمال"

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تم اغتصابها من قبل بعض المتجاوزين والمعتدين على حقوق الدولة، موضحاً أن القوانين التى تتعامل مع التعدى على شواطئ البحر أو المبانى وضعت منذ الخمسينيات، مشدداً على ضرورة حزمة من التشريعات التى تتماشى مع قضايا المرحلة فى الوقت الراهن، وذكر قائلاً: "نعم الإسكندرية تعرضت للاغتصاب وليس الإهمال.. نحن فى حاجة لحزمة من التشريعات".

وأضاف "المسيرى" خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أوصاه بضرورة عودة دولة القانون والتعامل مع المبانى المخالفة، وذكر قائلاً "أكبر من مشكلة من حيث القانون هى مكشلة المبانى المخالفة ولذلك نحن نتعامل معها بقوى وحزمة سريعة من القرارات".

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