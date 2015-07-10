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وكالة: الجيش الإسرائيلى يستولى على أموال الزكاة والصدقات لجمعية الأقصى

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وكالة: الجيش الإسرائيلى يستولى على أموال الزكاة والصدقات لجمعية الأقصى وكالة: الجيش الإسرائيلى يستولى على أموال الزكاة والصدقات لجمعية الأقصى
ذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت وبدون سابق إنذار بالاستيلاء على مبالغ كبيرة فى الحساب المصرفى لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية.

وقالت الجمعية فى بيان لها، إن الأموال المصادرة كانت قد رصدتها من أموال الصدقات والزكاة والتبرعات التى تم جمعها مؤخرًا من الداخل الفلسطينى لتنفيذ مشاريعها الرمضانية فى القدس الشريف والداخل الفلسطينى والمعدة لإفطار عشرات آلاف الصائمين من فقراء ومحتاجين فى المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والمدن العربية المختلطة والنقب فى الداخل الفلسطينى، وكذلك لتجهيز آلاف الطرود الغذائية التى تشمل المواد الأساسية لسد جوع أبناء تلك العائلات التى تعانى الفاقة بسبب التضييق والتنكيل المستمر من السلطات الإسرائيلية التى تحد من حركتهم وتقلل من فرصهم فى العيش بكرامة.

وحسب الجمعية فقد بررت وزارة الدفاع الإسرائيلية خطوتها العدوانية بأن الجمعية تلقت الأَمْوَال من مؤسسة أمان فلسطين الماليزية والتى قامت الوزارة بوضعها على قائمة الإرهاب قبل أسبوعين.


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