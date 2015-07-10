أمن الجيزة يضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو حشيش قبل بيعها فى العيد

نجحت مباحث الحوامدية بإشراف العميد إيهاب شلبى مفتش قطاع جنوب الجيزة "أبو النمرس والحوامدية" فى القبض على تاجر للمواد المخدرة أثناء استعداده لطرح المواد المخدرة فى عيد الفطر المبارك.

كشفت تحريات النقيب محمد سعودى معاون مباحث قسم الحوامدية عن وجود تاجر للمواد المخدرة بمنطقة منى الأمير بالحوامدية واستعداده لإحضار كميات كبيرة من المواد المخدرة "حشيش" لطرحها فى الأسواق أثناء عيد الفطر المبارك وعلى الفور تم إخطار العميد إيهاب شلبى مفتش قطاع الجنوب، وتحركت قوة من المباحث وتم القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "وليد.ا" وعثر بحوذته على 3 كيلو من جوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة من أجل طرحها فى الأسواق فى العيد، والمبلغ المالى حصيلة المبيعات، فتم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذى أمر بإحالته للنيابة لتولى التحقيق.