حظك اليوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

1-حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

2-حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

4-حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

5 - حظك اليوم برج "الأسد" يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

9- حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 10 يوليو / تموز 2015

>بالرغم من أن رجل برح الحمل ينجذب للنساء المستقلات إلا أنه يريد أن تكون الكلمة الأخيرة له، ويجب أن يكون هو واضع الخطط ويتخذ القرارات، ولذلك عليها بالتنويع دائما فى علاقتهما معه، وعلى المرأة المستقلة أن تكون قادرة على التعامل مع رجل الحمل لأن قراراته صعبة وعليها الامتثال لها.>رجل برج الثور زوج شريف كريم يعامل زوجته معاملة حسنة ويحترمها جدا، الحب يأخذ مكانا كبيرا فى حياته، شخصيته قوية يكره الثرثرة وكثرة الكلام لا يتأثر بسرعة ولا شىء يغير ميوله واتجاهاته أو يبدلها، وعليها أن تعامله بالمثل لأنه يحب أن يعطى ويأخذ، فإذا خذلته تحول حبه الكبير إلى اللا مبالاة.>عندما يحب رجل برج الجوزاء يحيط حبيبته بالحب والحماية، ويستطيع أن يعبر عن حبه بألف طريقة وينسيها كل الشكوك عندما يكون بجانبها يتودد إلى حبيبته بكل الطرق الممكنة، لكنه لا يغرم بقوة فهو ليس رومانتيكيا ، وعلى شريكته أن تفهم هذه الطبيعة فى علاقته معها فلا تطالبه بالمزيد حتى لا يمل من العلاقة.>هدف برج السرطان الاقتران بامرأة لطيفة تصبح أما لأطفاله، يحب أولاده ويرعاهم، هو رجل يعجب بالنساء عموما ويفهمهم أكثر من أى شخص كونه ذا طبيعة أنثوية يشعر برغبات المرأة ويأخذها كونه ذا طبيعة أنثوية يشعر برغبات المرأة ويأخذها لعالم سحرى.>الرجل الأسد كبير الثقة بنفسه وهو هكذا فعلا لكنه أحيانا يشعر بعدم الاطمئنان، ويحتاج إلى من يطربه ويضرب على وتر "الأنا"، ولا يهم أن تكون حبيبته أو زوجته تعمل المهم ألا تكون شهرتها أكثر من شهرته أو يعلو منصبها عن منصبه أو تنال نجاحا أكثر منه.>عندما يختار فتاة أحلامه يأخذ متسعا من الوقت ولا يستعجل الأمور، وهو فى هذا المجال ناقد ساخر يطلب علاقة كاملة وشريكة كاملة الصفات عالما أنه لن يجدها بسهولة، ولكنه يبحث عنها بجدية حتى يختار شريكته الى لن يفرط فيها أبدا، وإذا لم يجدها فإنه لا يحبذ الاقتران بأى امرأة أخرى ويرفض الارتباط بالطرق التقليدية.>مولود برج الميزان يعجب بالمرأة الذكية ويحترمها إلى جانب إعجابه، ولذلك فمن الضرورى أن تشعره المرأة بأهميته وتشاركه أفكاره ومشاعره وتجاربه، وتتجنب إظهار مشاعر الغضب أو الانزعاج، لأن ذلك من شأنه أن يسبب له الانفعال السريع الذى يضر كثيرا بصحته وجهازه العصبى.>مولود برج العقرب يريد أن يشعر بأنه سيد الموقف فى علاقته العاطفية ويحتكر لنفسه اتخاذ القرارات الرئيسية، هو بحاجة إلى امرأة تشعره بقوته عن طريق مدحه والتطلع بإعجاب إليه لكنه رغم هذا الشعور فإنه يسعى إلى الحب العاطفى الذى يجرفه معه إلى عوالم رائعة وغريبة، مولود برج العقرب لا يحترم إلا المرأة التى تكون ندا له.>مولود برج القوس يحب المرأة الصلبة التى لا تخشى المصاعب وتنظر إلى الأمور بتفاؤل وروح مرحة، لا يحب فى المرأة كثرة الجدية فى معالجة الأمور، ويكون سعيدا عندما تشاركه كل شىء، يقدس حريته ويكره المرأة الغيور أو التى تسعى لامتلاكه أو التى تقيد حريته وتعد عليه خطواته.>مولود برج الجدى رجل متزمت يتمسك بشدة بالقيم التقليدية التى تحدد بصورة واضحة دور كل من الرجل والمرأة فى الحياة الزوجية، يشعر بارتياح شديد عندما يقوم بدور الأب الراعى ويتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بهم.>مولود برج الدلو على عكس الرجال ينجذب فقط للمرأة ذات التفكير السليم والعقل النير ويحترم المرأة متعددة المواهب، يجد متعة فى مناقشة أفكاره وآرائه مع جميع الناس، يفترض فى أن المرأة التى يحبها يجب أن تعطيه الحرية لمتابعة الأنشطة الاجتماعية التى يعشقها ويحب أن يشارك بها.>هو دون جوان يهم فى الحب، كثرة عدد من يحبهم لا نوعيتهن، عاطفى جدا، وإذا وقع فى الحب يضع محبوبته فى منزلة الآلهة، يقول دائما عن نفسه أنا مخلص ولكن إخلاصى غير ثابت.