نبيل العربى يطالب الأطراف اليمنية باحترام الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار

دعا الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية التى أعلنت الأمم المتحدة عن بدء سريان العمل بها اعتبارًا من مساء الغد الجمعة.

وأعرب الأمين العام فى بيان له اليوم عن أمله بأن يتم تمديد العمل بالهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لتشمل أيام عيد الفطر المبارك للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية القاسية التى يعيشها الشعب اليمنى.

وأكد الأمين العام مجددًا دعم جامعة الدول العربية للجهود التى يبذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تثبيت هذه الهدنة الإنسانية وتمديد العمل بها تمهيدًا لإقرار اتفاق حول خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة اليمنية.

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