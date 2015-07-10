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بولندا تبدى استعدادها لقبول 2000 مهاجر من سوريا وشمال إفريقيا

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بولندا تبدى استعدادها لقبول 2000 مهاجر من سوريا وشمال إفريقيا بولندا تبدى استعدادها لقبول 2000 مهاجر من سوريا وشمال إفريقيا
قالت وزارة الداخلية البولندية إن بولندا وافقت على قبول 2000 مهاجر من سوريا وشمال أفريقيا بحلول 2017 فى نطاق خطة الاتحاد الأوروبى لإعادة توطين اللاجئين فى دول الاتحاد وتخفيف أزمة اللاجئين فى الدول الجنوبية الأعضاء فيه.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "أعلن نائب الوزير اليوم خلال اجتماع غير رسمى مع نظرائه فى لكسمبورج أن بولندا مستعدة لاستضافة 2000 شخص بحلول 2017"، ومضت قائلة "هدفنا إظهار تضامننا مع الدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبي."

وكانت بولندا وعدة أعضاء فى وسط وشرق أوروبا قد رفضت الحصة الإجبارية لاستيعاب اللاجئين والتى اقترحتها المفوضية الأوروبية فى وقت سابق.

وتبنى قادة الاتحاد الأوروبى فى يونيو وسائل للتصدى لأزمة الهجرة عبر البحر المتوسط من خلال التشارك فى 60 ألف لاجئ وطالب لجوء على مدى الشهرين المقبلين. ولكنهم لم يحددوا حصصا معينة للدول الأعضاء.
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