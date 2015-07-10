جامعة الدول العربية تدعو الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى جميع الأطراف اليمنية إلى احترام الهدنة الإنسانية التى أعلنت الأمم المتحدة عن بدء سريان العمل بها اعتبارا من مساء غداً "الجمعة".

وأعرب العربى فى بيان له مساء أمس الخميس عن أمله فى أن يتم تمديد العمل بالهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لتشمل أيام عيد الفطر المبارك للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية القاسية التى يعيشها الشعب اليمني.

وأكد العربى مجددا على دعم جامعة الدول العربية للجهود التى يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل تثبيت هذه الهدنة الإنسانية وتمديد العمل بها تمهيدا لإقرار اتفاق حول خطوات الحل السياسى المنشود للأزمة اليمنية.

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