وزير خارجية السعودية ناعياً سعود الفيصل: رحم الله أستاذى فارس الدبلوماسية

قدم وزير الخارجية السعودى، عادل بن أحمد الجبير ، التعازى لخادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى وفاة وزير الخارجية السابق للملكة ، سعود الفيصل.

وكتب "الجبير" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": احر التعازى لسيدى خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وشعب المملكة فى فقيد الوطن وأستاذى سعود الفصيل وانا لله وانا اليه راجعون ، رحم الله فارس الدبلوماسية وفقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية سعود الفصيل،وجزاه خير الجزاء نظير تفانيه فى خدمة الدين والوطن وقضايا الأمة".

وانتقل إلى رحمة الله أمس الخميس وزير الدولة المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية فى السعودية الأمير سعود الفيصل بن عبدالعزيز، الذى توفى خلال رحلة علاجية بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وفاة سعود الفيصل فارس الدبلوماسية العربية بعد 40 عاما من خدمة العرب والمسلمين.. الأمير الراحل كان أكبر سند لـ30 يونيو.. وصاحب مقولة: "مصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة والأمة العربية صامتة"