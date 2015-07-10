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السباق ينتهي.. سيفيليا يتفوق على توتنام ويضم نجم دنيبرو

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السباق ينتهي.. سيفيليا يتفوق على توتنام ويضم نجم دنيبرو السباق ينتهي.. سيفيليا يتفوق على توتنام ويضم نجم دنيبرو

(إفي): أعلن نادي سيفيليا الإسباني، بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس ضم لاعب الوسط يفهين كونوبليانكا قادما من دنيبرو الأوكراني، بعد حصول النادي الأندلسي يوم الخميس على البطاقة الدولية اللاعب.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب الأوكراني "قريبا" إلى المدينة الأندلسية تمهيدا لانضمامه لمعسكر الفريق الذي يبدأ الجمعة.

وخضع اللاعب (25 عاما) للكشف الطبي الأسبوع الماضي في سيفيليا، ولكن الإعلان رسميا عن ضم اللاعب جاء يوم الخميس بعد حصول النادي الأندلسي على البطاقة الدولية.

ووقع اللاعب عقدا مع النادي لمدة أربعة مواسم، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي المنصوص في التعاقد 40 مليون يورو.

وأشار النادي الإسباني، عبر موقعه الالكتروني، إلى أن كونوبليانكا "أحد جواهر كرة القدم القارية"، والذي قدم موسما كبيرا مع دنيبرو، الذي وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، وخسر فيه أمام فريقه الجديد (2-3).

وخلال الموسم الماضي، لعب كونوبليانكا مع دنيبرو 42 مباراة رسمية، سجل خلالها ثمانية أهداف.

وتفوق سيلفيا على توتنام في سباق ضم اللاعب الذي تألق في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

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