أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ساعات الحسم تبدأ .. دي خيا يقترب من مدريد بعد فرمان مدرب يونايتد

Google+ Print
ساعات الحسم تبدأ .. دي خيا يقترب من مدريد بعد فرمان مدرب يونايتد ساعات الحسم تبدأ .. دي خيا يقترب من مدريد بعد فرمان مدرب يونايتد

قصة طويلة على وشك النهاية الآن. دي خيا يقترب من ترك مانشستر يونايتد وبدأ رحلة جديد مع ريال مدريد بعد فرمان من لويس فان جال بحسم كافة الأمور قبل يوم الاثنين المقبل.

دي خيا هدفا أساسيا لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لأجل تدعيم صفوف الملكي بأبرز الحراس على مستوى العالم في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد يقاتل لأجل الإبقاء على حراسه الذي كان أحد الأسباب الأساسية في احتلال الفريق المركز الرابع والعودة إلى دوري أبطال أوروبا من جديد.

ريال مدريد طلب ضم دي خيا مستغلا أن الأخير عقده يتبقى فيه سنة واحدة ولكن الأمور ليست بتلك السهولة ليبدأ بعدها مسلسل طويل ولكن على ما يبدو النهاية قد اقتربت.

صحيفة ميرور البريطانية خرجت وأكدت إن الهولندي لويس فان جال يريد حسم أمور رحيل الثنائي روبين فان بيرسي ودي خيا قبل يوم الاثنين المقبل.

يونايتد يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين المقبل ليبدأ جولته الاستعداديه قبل انطلاق الموسم.

وأشارت ميرور أن فان جال سيصطحب 3 حراس مرمى ليس من بينهم دي خيا. إلا في حالة حسم عدم رحيله من النادي.

الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر فضل فقط سفر مجموعة اللاعبين التي سيبدأ بها الموسم بشكل مؤكد. ومن هنا لن يصطحب دي خيا إلا في حالة عدم الرحيل. نفس الحال بالنسبة إلى فان بيرسي الذي في طريقه إلى الدوري التركي.

وأكدت الصحيفة على حسب مصادرها الخاصة المقربة من مانشستر يونايتد إن حتى الآن ريال مدريد يرفض دفع مبلغ 35 مليون إسترليني وهو ما يطلبه يونايتد. ولكن على الرغم من ذلك الناديين قد يصلا إلى اتفاق قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع