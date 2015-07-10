محافظ شمال سيناء يستعرض أوضاع النازحين مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة

استعرض اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أوضاع النازحين من مناطق العمليات الأمنية بالشيخ زويد ورفح، جاء ذلك فى اجتماع للجهاز التنفيذى للمحافظة عقد بالديوان العام للمحافظة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، كما سيتم البدء بإنشاء نقطة اتصال فى مستشفى العريش العام وأخرى فى ديوان عام المحافظة، وستكون عين المحافظة لمتابعة تيسير أمور المرضى والمصابين من الدخول ومتابعة العلاج والإجراءات الطبية، وحل جميع المشاكل التى تواجه المواطنين وأسر الشهداء والمصابين ومواجهة أى تقصير وإبلاغ المسئولين.. وأنه سيتم تعميم ذلك على الديوان العام للمحافظة والمراكز ومجالس المدن ومديريات الخدمات.

وأصدر المحافظ توجيهاته للجهاز التنفيذى فى متابعة مهامه الملقاة على كل جهة على ضوء الأحداث الجارية.. خاصة التضامن الاجتماعى المنوط به صرف الإعانات العاجلة والتعويضات والتلفيات، ومرفق الإسعاف المنوط به نقل المصابين، والزراعة المنوط بها تحديد الممتلكات وتقدير قيمة تجريف الأراضى.. وأن يكون كل مسئول على قدر المسئولية الملقاة عليه.. مشيرا إلى ضرورة قيام الإدارة الاجتماعية بالشيخ زويد ورفح بحصر التلفيات وصرف الإعانات العاجلة.

واستعرض المحافظ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته يوم السبت الماضى للمحافظة لطمأنة المواطنين والرد على البلبلة وتوجيهه إلى خدمة المواطنين وتحقيق الأمن والتنمية على أرض المحافظة.. وكذا زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والتواجد وسط المواطنين فى المستشفى العام والسوق المركزى والتوجيه برفع كفاءة محطة الصرف الصحى وحل مشاكل المواطنين.

كما استعرض توجيهات مجلس الوزراء بخصوص التأمين والتنمية وحل مشاكل المواطنين، ودراسة تقديم مزايا مادية وعينية لطلاب المدارس خاصة فى مناطق جنوب وغرب وشرق العريش والتوسع فى نشر المدارس ومدارس الفصل الواحد لتشجيع التعليم فى تلك المناطق وفى التجمعات السكانية، والاهتمام بالتنمية البشرية والاجتماعية وكذا دراسة تشريع لاستثناء القبول فى الجامعات والمعاهد العليا لأبناء المناطق الصحراوية والقضاء على تسرب التعليم، وتشكيل لجنة لدراسة موقف المحكوم عليهم والمطلوب الإفراج عنهم، وتعيين عدد مناسب من المساعدين للمشايخ فى كل قبيلة وعائلة والتوسع فى حفر الآبار فى المناطق خارج ترعة السلام وتوزيع الأراضى على كل بئر، وإنشاء تجمعات زراعية وصناعية متكاملة وتحديد هدف كل تجمع.. والوصول بالقوافل الطبية إلى المناطق والتجمعات النائية المحرومة من الخدمات الطبية وإنشاء نقاط إسعاف بها، والاهتمام بالقوافل الدينية والثقافية والإعلامية المتكاملة، وحصر أعداد العاطلين عن العمل فى كل منطقة، واقتراح صرف إعانات بطالة لهم.. إلى جانب تشكيل لجان لبحث مطالب القبائل من التنمية.. مع مراعاة طبيعة نشاط كل منطقة، وتحديد مناطق صناعية واستثمارية، وتنفيذ نمط للمنازل بما يتمشى مع الطبيعة البدوية.

واستعرض المحافظ مع أعضاء الجهاز التنفيذى المشروعات الجارى تنفيذها فى القربى الأكثر احتياجا، وتحديد المطالب الخاصة بكل قرية.

واستعرض المحافظ ما تم الاتفاق عليه لتوفير احتياجات المواطنين القادمين من الشيخ زويد ورفح فى أماكن اقامتهم الجديدة، وتوصيل المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية من لحوم ودواجن وخضروات وفاكهة وغيرها إلى تلك الأماكن عن طريق سيارات التوزيع وبالسعر المحدد بواقع مرتين أسبوعيا، وأن يتم صرف الحصص التموينية من أقرب بقال تموينى.. إلى جانب تسيير قوافل صحية للطب الوقائى فى جميع التخصصات والتطعيمات لتغطية مناطق التجمعات المقيمة بها تلك الأسر، والاتفاق أيضا على قيام الكهرباء بزرع من 4 – 5 أعمدة كهرباء فى كل تجمع لإقامة الأسر لإنارته.. وأن يكون لأهالينا القادمين من الشيخ زويد ورفح أولوية فى كل شىء.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس المدينة بكل من العريش وبئر العبد وبعضوية مديرى الإدارة التموينية والتضامن الاجتماعى، وذلك للحصر الدقيق لتلك الأسر وأماكن إقامتها الجديدة لتوفير احتياجاتها من مياه وغاز لأمكان توفيرها بكميات مناسبة فى كل تجمع.. حيث يوجد 25 تجمعا بكل من العريش وبئر العبد تقيم بها 4120 أسرة.

وكلف المحافظ لجنة من مديرية الإسكان لإعداد مخطط تفصيلى وكروكى لكل تجمع تقيم به الأسر القادمة من الشيخ زويد ورفح، وكذا عمل نماذج لإنشاء منازل لإقامتها فى تجمعات سكانية متكاملة المرافق والخدمات لإقامة تلك الأسر.

وقد وافق المحافظ على نقل عدد من الأسر المصابة التى تركت منازلها فى الشيخ زويد ورفح للإقامة فى شاليهات المعسكر الدولى للشباب، وتوفير احتياجاتهم من الفرش والأثاث والمواد الغذائية والتموينية.