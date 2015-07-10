مركز إعلام زفتى يعقد ندوة بعنوان "قناة السويس.. الآمال والطموحات"

نظم مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أمس الخميس ندوة إعلامية بعنوان "قناة السويس.. الآمال والطموحات" بمقر قاعة الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بزفتى مساء الخميس.

واستهدفت الندوة نشر الوعى بأهمية قناة السويس الجديدة على مستقبل مصر، وحاضر فيها إبراهيم شريف أستاذ علم الاجتماع السياسى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها.

وقال المحاضر إن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات فى العصر الحديث وبالنسبة للمصرى يوازى بناء السد العالى، وطول القناة الجديدة 72كم منها حفر جاف 37 كم تعميق وتوسيع الممر الملاحى، ويهدف المشروع إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السفن العملاقة من المرور بالقناة مما يزيد من الدخل والإيرادات كما يهدف إلى إقامة مشروعات عملاقة على جانبى القناة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن معدل الانجاز سريع جدًا بفضل جهود رجال القوات المسلحة البواسل.

شارك فى اللقاء موظفو الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعى، وأدار الندوة حازم محمد عبد الصمد، أخصائى أول إعلام.