مكتبة الإسكندرية تنظم دورة للتدريب على علوم المكتبات أغسطس المقبل

ينظم قسم الخدمات التعليمية بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 3 حتى 5 أغسطس المقبل دورة "قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية" فى إطار البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات.

ويلقى المحاضرات متخصصو إدارة العمليات الفنية بالمكتبة، وتتضمن الدورة شرحًا مفصلاً لقواعد الفهرسة "الأنجلو أمريكية" وأهميتها فى بناء فهارس المكتبات، كما تحتوى الدورة على كثير من التدريبات العملية للتأكيد على المفاهيم الأساسية التى يتلقاها المتدرب.

>ويهدف البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات إلى التدريب المهنى لأخصائيى المكتبات والمعلومات لإمدادهم بالمعرفة المتخصصة والمهارات العلمية والعملية وتدريبهم على أحدث ما وصلت إليه التقنيات فى مجال علوم المكتبات والمعلومات وخدماتها ومهارات إتاحتها وإدارتها.