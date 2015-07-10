أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تنظم دورة للتدريب على علوم المكتبات أغسطس المقبل

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تنظم دورة للتدريب على علوم المكتبات أغسطس المقبل مكتبة الإسكندرية تنظم دورة للتدريب على علوم المكتبات أغسطس المقبل
ينظم قسم الخدمات التعليمية بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 3 حتى 5 أغسطس المقبل دورة "قواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية" فى إطار البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات.

ويلقى المحاضرات متخصصو إدارة العمليات الفنية بالمكتبة، وتتضمن الدورة شرحًا مفصلاً لقواعد الفهرسة "الأنجلو أمريكية" وأهميتها فى بناء فهارس المكتبات، كما تحتوى الدورة على كثير من التدريبات العملية للتأكيد على المفاهيم الأساسية التى يتلقاها المتدرب.
>ويهدف البرنامج الدولى للتدريب على علوم المكتبات إلى التدريب المهنى لأخصائيى المكتبات والمعلومات لإمدادهم بالمعرفة المتخصصة والمهارات العلمية والعملية وتدريبهم على أحدث ما وصلت إليه التقنيات فى مجال علوم المكتبات والمعلومات وخدماتها ومهارات إتاحتها وإدارتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365