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جامعة القناة تواصل صرف استمارات القدرات وبدء الاختبارات بكلية التربية بالإسماعيلية

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جامعة القناة تواصل صرف استمارات القدرات وبدء الاختبارات بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة القناة تواصل صرف استمارات القدرات وبدء الاختبارات بكلية التربية بالإسماعيلية
بدأت أمس اختبارات القدرات لشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية للطلاب الراغبين فى الالتحاق بهما، من الحاصلين على الثانوية العامة 2015 بشعبيتها العلمية والأدبية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور شعبان حفنى عميد كلية التربية بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور شعبان حفنى أن الاختبارات جاءت بشكل منظم جدا وأن تعليمات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة هى توفير كل الإمكانيات للطلاب وأولياء أمورهم، وقد تواجد أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية وسط الطلاب المتقدمين وعلى رأسهم الدكتور أشرف فتحى والدكتورة أمل عبد الفتاح ومن قسم التربية الموسيقية الدكتورة ريهام إبراهيم.

كانت الجامعة قد فتحت باب التقدم لاختبارات القدرات لكليات التربية والتمريض والتربية الرياضية والسياحة والفنادق اعتبارا من الاثنين الماضى 6 يوليو ومستمرة لمدة عشرة أيام وتباع الاستمارات بمقر الجامعة الجديدة بالإسماعيلية والأوراق المطلوبة هى أصل رقم الجلوس وصورة منه وعدد صورتين شخصية والتقديم غير مرتبط بإعلان نتيجة الثانوية العامة.

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