الوجبات السريعة تدمر أعصاب المعدة وتسبب الإفراط فى تناول الطعام

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الأضرار الصحية الخطيرة للوجبات السريعة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية أن البيتزا والبرجر والأطعمة الجاهزة المختلفة تتسبب فى الإفراط فى تناول الطعام.

واكتشف الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون يتسبب فى تدمير أعصاب المعدة المسئولة عن شعورنا بالامتلاء والشبع، وهو ما يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام، وزيادة السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان، وبالتالى ترتفع فرص زيادة الوزن والسمنة.

وتابع الباحثون أن الحمية الغذائية غير الصحية تساهم فى تغيير تركيبة البكتيريا داخل المعدة، حيث تتسبب فى قتل البكتيريا التى تتعامل مع الأطعمة الصحية، بينما يزداد حجم البكتيريا التى تتعامل مع الدهون، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالتهاب أعصاب المعدة ولا تصل الرسالة إلى المخ بأن الإنسان وصل إلى حالة الشبع والامتلاء.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة إمكانية علاج هذه المشكلة وقد تظل آثارها دائمة طوال حياة الإنسان، على حد قولهم.. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر يوليو الجارى.