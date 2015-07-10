أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الوجبات السريعة تدمر أعصاب المعدة وتسبب الإفراط فى تناول الطعام

Google+ Print
الوجبات السريعة تدمر أعصاب المعدة وتسبب الإفراط فى تناول الطعام الوجبات السريعة تدمر أعصاب المعدة وتسبب الإفراط فى تناول الطعام
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من الأضرار الصحية الخطيرة للوجبات السريعة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية أن البيتزا والبرجر والأطعمة الجاهزة المختلفة تتسبب فى الإفراط فى تناول الطعام.

واكتشف الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون يتسبب فى تدمير أعصاب المعدة المسئولة عن شعورنا بالامتلاء والشبع، وهو ما يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام، وزيادة السعرات الحرارية التى يحصل عليها الإنسان، وبالتالى ترتفع فرص زيادة الوزن والسمنة.

وتابع الباحثون أن الحمية الغذائية غير الصحية تساهم فى تغيير تركيبة البكتيريا داخل المعدة، حيث تتسبب فى قتل البكتيريا التى تتعامل مع الأطعمة الصحية، بينما يزداد حجم البكتيريا التى تتعامل مع ، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالتهاب أعصاب المعدة ولا تصل الرسالة إلى المخ بأن الإنسان وصل إلى حالة الشبع والامتلاء.

ولم يتمكن العلماء حتى الآن من معرفة إمكانية علاج هذه المشكلة وقد تظل آثارها دائمة طوال حياة الإنسان، على حد قولهم.. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم