أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

قرقاش يحاضر عن انتخابات «الوطني الإتحادي» المقبلة

Google+ Print
قرقاش يحاضر عن انتخابات «الوطني الإتحادي» المقبلة قرقاش يحاضر عن انتخابات «الوطني الإتحادي» المقبلة

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء الأحد المقبل الموافق 12 يوليو في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي، محاضرة عن الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يلقيها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في إطار حرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

ويدير الحوار حبيب الصايغ رئيس الاتحاد، ويحضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الاتحاد ومثقفون وطلبة جامعات وحشد من الجمهور.

ويتحدث الدكتور قرقاش في المحاضرة عن الاستعدادات الجارية وأهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي ستبدأ يومي 20 و21 سبتمبر المقبل في سفارات الإمارات في الخارج، وأيام 28 و29 و30 سبتمبر المقبل للتصويت المبكر، وسيكون يوم الانتخاب يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويتطرق إلى التعليمات التنفيذية للانتخابات والدور الفاعل للمجلس الوطني الاتحادي، ودوره في إقرار مشروعات القوانين، إلى جانب التحدث عن دور أعضاء المجلس في مناقشة مختلف قضايا الوطن والمواطنين، ورفع التوصيات في شأنها.

من جانبه، قال حبيب الصايغ إن المحاضرة يتم تنظيمها في إطار التعاون بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات، للتعريف بالانتخابات المقبلة، والتي تتطلب مشاركة فاعلة وإيجابية من المواطنين، في ظل الدور المهم الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة التنمية في الدولة، وفي المحافل الدولية على المستوى العالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية