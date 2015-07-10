قرقاش يحاضر عن انتخابات «الوطني الإتحادي» المقبلة

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، مساء الأحد المقبل الموافق 12 يوليو في فندق الشاطئ روتانا في أبوظبي، محاضرة عن الانتخابات المقبلة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، يلقيها الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في إطار حرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة.

ويدير الحوار حبيب الصايغ رئيس الاتحاد، ويحضر الفعالية عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الاتحاد ومثقفون وطلبة جامعات وحشد من الجمهور.

ويتحدث الدكتور قرقاش في المحاضرة عن الاستعدادات الجارية وأهمية المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والتي ستبدأ يومي 20 و21 سبتمبر المقبل في سفارات الإمارات في الخارج، وأيام 28 و29 و30 سبتمبر المقبل للتصويت المبكر، وسيكون يوم الانتخاب يوم 3 أكتوبر المقبل.

ويتطرق إلى التعليمات التنفيذية للانتخابات والدور الفاعل للمجلس الوطني الاتحادي، ودوره في إقرار مشروعات القوانين، إلى جانب التحدث عن دور أعضاء المجلس في مناقشة مختلف قضايا الوطن والمواطنين، ورفع التوصيات في شأنها.

من جانبه، قال حبيب الصايغ إن المحاضرة يتم تنظيمها في إطار التعاون بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات واللجنة الوطنية للانتخابات، للتعريف بالانتخابات المقبلة، والتي تتطلب مشاركة فاعلة وإيجابية من المواطنين، في ظل الدور المهم الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مسيرة التنمية في الدولة، وفي المحافل الدولية على المستوى العالمي.