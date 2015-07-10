حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن إنشاء مؤسسة تريم بن عمران الثقافية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 2015، بتعديل المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2003 بشأن إنشاء مؤسسة تريم بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

ونص المرسوم في مادته الأولى باستبدال نص المادة رقم (1) والمادة رقم (2) والمادة رقم (3) والمادة رقم (11) من المرسوم الأميري رقم (6) المشار إليه بالنصوص التالية:

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

الحاكم: حاكم إمارة الشارقة.

المؤسسة: مؤسسة تريم وعبد الله عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.

النظام الأساسي: النظام الأساسي لمؤسسة تريم وعبد الله بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2015.

ونصت المادة 2 بأن تنشأ بموجب هذا المرسوم واستناداً إلى النظام الأساسي مؤسسة تسمى «مؤسسة تريم وعبد الله بن عمران للأعمال الثقافية والإنسانية».

وبحسب المادة 11 تتكون الموارد المالية من:

تبرع أسرة المغفور لها- بإذن الله- تريم وعبد الله عمران تريم. ولتبرعات والهيئات والإعانات والوصايا وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقرها المجلس. وريع الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.

وريع استثمار أموال المؤسسة.