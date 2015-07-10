الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، التهاني بشهر رمضان المبارك، من وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان بالوكالة، بجانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الجهاز والدائرة. كما تبادل صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني مع رئيس ومجلس إدارة نادي عجمان للمعاقين، وعدد من أعضاء النادي.

وتقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

استقبالات الفجيرة

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وكبار المسؤولين والمواطنين والمقيمين الذين قدموا التهاني لسموه بشهر رمضان الفضيل.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبال الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وفي الإطار ذاته، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي، اللذين قدما للسلام على سموه، وتقديم التهاني بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من عدد من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال والمواطنين.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.