حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين

تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، التهاني بشهر رمضان المبارك، من وليد خليل الهاشمي مدير عام جهاز عجمان للرقابة المالية، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان بالوكالة، بجانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الجهاز والدائرة. كما تبادل صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني مع رئيس ومجلس إدارة نادي عجمان للمعاقين، وعدد من أعضاء النادي.

وتقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا الرشيدة، وعلى سموه، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والرقي.

حضر المقابلات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وتناول سموه والشيوخ والحضور، طعام الإفطار على مأدبة سموه في قصر الزاهر.

وفي الإطار ذاته، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر خزام، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، ومعالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي، اللذين قدما للسلام على سموه، وتقديم التهاني بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من عدد من المسؤولين والشخصيات ورجال الأعمال والمواطنين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية، والأيام المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي.