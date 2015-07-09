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«نقيب الفلاحين» ينعى الأمير سعود الفيصل

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«نقيب الفلاحين» ينعى الأمير سعود الفيصل «نقيب الفلاحين» ينعى الأمير سعود الفيصل

سعود الفيصل – تصوير واس

نعى نقيب عام الفلاحين المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاحين المصريين محمد صبح الدبش؛ الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودسية الأسبق.

وقال عنه إنه: وزير الخارجية الأطول خدمًة فى العالم تمتد رحلتة فى الدبلومسية منذ مايعرف باسم “الحرب الباردة” بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى،  فقد مدحه ميخائيل جوربتشوف، آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي: «لو كان لديّ رجل كسعود الفيصل ، ما تفكك الاتحاد السوفيتي»، وقال عنه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري: «عاصر 12 وزيرًا أمريكيًا، وكان محل إعجابهم جميعًا»، ووصفه عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، بأنه «من أفضل الرجال في الحياة الدبلوماسية».

 

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