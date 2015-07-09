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قومى حقوق الإنسان: مكافحة الإرهاب تتطلب جهود كافة دول العالم

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قومى حقوق الإنسان: مكافحة الإرهاب تتطلب جهود كافة دول العالم قومى حقوق الإنسان: مكافحة الإرهاب تتطلب جهود كافة دول العالم

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك تقاطعا وتشابكا بين كافة المنظمات الإرهابية فى كافة دول العالم من حيث التمويل والأفكار وأنها حلقات متشابكة ترتبط بحلقات أخرى فى أغلب دول العالم التى يوجد بها وتمثل جميعها معا دولية للإرهاب.

وقال فائق – في بيان له اليوم الخميس – “لا يوجد فرق الجماعة الإرهابية فى وتونس وبين بوكو حرام فى نيجيريا و داعش فى العراق، مما يتطلب جهودا عالمية من أجل القضاء عليه لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، وأنه إذا تمكن الإرهاب من هذه البلاد ، فإن أوروبا فلن تكون بعيدة” .

جاء ذلك خلال استقبال فائق للسفير الفرنسي أندريه باران اليوم بمقر المجلس.

واستعرض رئيس المجلس مع السفير الفرنسي الجهود التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل العمل على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بمنظمات المجتمع المدنى.

وأشاد فائق خلال اللقاء بالجهود التى تقوم بها فرنسا من أجل دعم مصر.

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