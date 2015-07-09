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مجلس عمداء جامعة المنصورة يشدد على ضرورة إعلان نتائج الكليات في أسرع وقت

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مجلس عمداء جامعة المنصورة يشدد على ضرورة إعلان نتائج الكليات في أسرع وقت مجلس عمداء جامعة المنصورة يشدد على ضرورة إعلان نتائج الكليات في أسرع وقت

مجلس عمداء جامعة المنصورة

وافق مجلس عمداء جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة على تحديث لوائح الكليات لكي تتماشى مع التطور العلمي وتواكب احدث ما توصل اليه العلم والموافقة على تطوير المناهج الدراسية للمرحلتين البكالوريوس والدراسات العليا.

كما شدد الدكتور محمد القناوي على سرعة الانتهاء من اعمال التصحيح لاعلان النتائج في اسرع وقت وأن آخر موعد لاعلان النتائج هو 25 يوليو 2015 م، وتشكيل فرق من الطلاب القدامى وموظفي رعاية الطلاب لاستقبال الطلاب الجدد لتعريفهم بالكلية وكل ما يتعلق بالدراسة بالكلية.

وشدد على اهمية تطوير المباني الجامعية وعمل الصيانة اللازمة لها من خلال فترة الصيف لاستقبال الطلاب، وأن تكون الجامعة في أفضل وجه لها، وكذلك الاهتمام بنظافة المباني من الملصقات والمخلفات لتكون المباني بشكل حضاري.

كما ناقش المجلس كيفية تأمين الجامعة والكليات وخطط العمل للفترة المقبلة لمواجهة التحديات الجديدة، وعمل دورات تدريبية لأفراد الأمن الجامعي في كيفية التعامل مع الطلاب والعاملين بالجامعة، والاهتمام بالزي الموحد لكل أفراد الجامعة وذلك حفاظًا على هيبة فرد الأمن.

وناقش المجلس الانتهاء من الخطط الدراسية للعام الدراسي القادم والالتزام بالتخصص اثناء توزيع الخطط الدراسية.

كما وافق المجلس على زيادة البرامج النوعية بجميع الكليات بالجامعة وضرورة احترام المجالس الجامعية العليا وتنفيذ قراراتها .

كما ناقش المجلس ضرورة إزالة الحشو من الكتاب الجامعي، وتوحيد الاسعار وعدم المبالغة بها بما يتناسب مع جودة الكتاب لعدم استغلال الطلاب، وتشكيل لجنة لمراجعة المشكلات الخاصة بالكتاب الجامعي ووضع حلول فورية لها قبل بدء العام الجامعي.

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