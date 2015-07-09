«التوك توك» يغزو «المنصورة» …والمواطنون ينتقدون غياب المرور

يستمر انتشار ظاهرة “التوك توك” داخل المدن والشوارع الرئيسية دون وجود رقابة من رجال المرور على الرغم من أن معظم مركبات التوك توك الموجوده غير مرخصه ويقودها الأطفال في أعمار العاشرة والسادسة عشرة.

وفي هذا الصدد قال حسن محمد؛ أحد أهالى مدينة المنصورة أن ظاهرة التوك توك انتشرت فى الفتره الآخيره هى نتاج عدم وجود رقابه والأهمال من جانب المحليات

وأضافت شيرين؛ أن التوك توك داخل المدينه يستخدم فى سرقة الشنط والهواتف المحموله من يد المواطنين وأصبحت ظاهرة تتكرر يوميًا، وقال زينهم أحد سائقى التوك توك “ما البلد فيها عربيات من غير نمر وزجاج فاميه يعنى هي جت على التوك توك”.