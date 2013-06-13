أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

وزير الداخلية: سنؤمن أبناء الوطن في المظاهرات دون النظر إلى الانتماء الحزبي

Google+ Print
وزير الداخلية: سنؤمن أبناء الوطن في المظاهرات دون النظر إلى الانتماء الحزبي وزير الداخلية: سنؤمن أبناء الوطن في المظاهرات دون النظر إلى الانتماء الحزبي

كتب : محمد بركات الخميس 13-06-2013 20:29

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية اليوم، توجهات الوزارة الثابتة من عدم دخولها طرفا في المعادلة السياسية.

وقال "إبراهيم"، في بيان له، إن الداخلية تقف على مسافة متساوية من جميع التيارات وشدد على تولي أجهزة الوزارة دورها في تأمين المنشآت العامة والخاصة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الفعاليات والتظاهرات السلمية عن بعد.

وأوضح الوزير، أن عملية التأمين ستكون من خلال تعيين الخدمات اللازمة في مختلف المحاور المؤدية إليها وعدم التعرض لأي من المشاركين في تلك الفعاليات طالما كانت في الإطار السلمي للتعبير عن الرأي.

وأضاف أن الداخلية تؤكد موقفها الثابت من تلك الفعاليات، فإنها تعبر عن عقيدة أبنائها الراسخة بأن جهاز الشرطة وطني يعمل لخدمة جميع أبناء الوطن دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الدينية وفي إطار سيادة القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية