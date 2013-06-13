وزير الداخلية: سنؤمن أبناء الوطن في المظاهرات دون النظر إلى الانتماء الحزبي

كتب : محمد بركات الخميس 13-06-2013 20:29

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية اليوم، توجهات الوزارة الثابتة من عدم دخولها طرفا في المعادلة السياسية.

وقال "إبراهيم"، في بيان له، إن الداخلية تقف على مسافة متساوية من جميع التيارات وشدد على تولي أجهزة الوزارة دورها في تأمين المنشآت العامة والخاصة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الفعاليات والتظاهرات السلمية عن بعد.

وأوضح الوزير، أن عملية التأمين ستكون من خلال تعيين الخدمات اللازمة في مختلف المحاور المؤدية إليها وعدم التعرض لأي من المشاركين في تلك الفعاليات طالما كانت في الإطار السلمي للتعبير عن الرأي.

وأضاف أن الداخلية تؤكد موقفها الثابت من تلك الفعاليات، فإنها تعبر عن عقيدة أبنائها الراسخة بأن جهاز الشرطة وطني يعمل لخدمة جميع أبناء الوطن دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الدينية وفي إطار سيادة القانون.