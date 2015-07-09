القبض على صاحب مخزن وبحوزته 3 ونصف طن جبن فاسد قبل بيعها بأكتوبر

تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية من القبض على صاحب مخزن لشركة للصناعات الغذائية تابعة لقسم ثانى أكتوبر وذلك بعد أن عثر بحوزته فى المخزن على 3 ونصف طن من الجبن الأبيض غير الصالح للاستخدام الآدمى.

وردت معلومات لضباط القطاع أكدتها التحريات بقيام المتهم محمد .ع 48 سنة صاحب مخزن لشركة تصنيع مواد غذائية بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمى "جبن أبيض" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى وإعادة بيعها وطرحها بالأسواق معرضا حياة المستهلكين للخطر لتحقيق ربح طائل غير مشروع .

وعلى الفور تم إخطار اللواء طارق نصر مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتحركت قوة من ضباط التموين بصحبة مفتشى الأغذية وتم القبض على المتهم وعثر بمقر الشركة على 3 ونصف طن من الجبن الأبيض غير صالح للاستخدام الآدمى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.