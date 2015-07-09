ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بإحدى الشركات بأكتوبر

>تمكن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، من القبض على صاحب شركة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية ب6 أكتوبر، وذلك لإنتاجه مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وردت معلومات لضباط القطاع أكدتها التحريات بقيام رضا .م 42 سنة مسئول عن شركة لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بقسم ثان أكتوبر بتجميع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإنتاج الآدمي وإعادة بيعها وطرحها بالأسواق، معرضا حياة المستهلكين للخطر لتحقيق ربح طائل غير مشروع.

وعلى الفور تم اخطار اللواء طارق نصر مساعد الوزير مديرأمن الجيزة و تحركت قوة من ضباط التموين بصحبة مفتشي الأغذية، و تم القبض علي المتهم و عثر بمقر الشركة على 960 كيلو من الزبد ة والسمسم وصفار البيض غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم و أحيل المتهم للنيابة لتولي التحقيق.

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