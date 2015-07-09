أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بإحدى الشركات بأكتوبر

Google+ Print
ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بإحدى الشركات بأكتوبر ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بإحدى الشركات بأكتوبر

>تمكن ضباط شرطة والتجارة الداخلية، من القبض على صاحب شركة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية ب6 أكتوبر، وذلك لإنتاجه مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

وردت معلومات لضباط القطاع أكدتها التحريات بقيام رضا .م 42 سنة مسئول عن شركة لتعبئة وإنتاج المواد الغذائية بقسم ثان أكتوبر بتجميع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإنتاج الآدمي وإعادة بيعها وطرحها بالأسواق، معرضا حياة المستهلكين للخطر لتحقيق ربح طائل غير مشروع.

وعلى الفور تم اخطار اللواء طارق نصر مساعد الوزير مديرأمن الجيزة و تحركت قوة من ضباط التموين بصحبة مفتشي الأغذية، و تم القبض علي المتهم و عثر بمقر الشركة على 960 كيلو من الزبد ة والسمسم وصفار البيض غير الصالحة للاستخدام الآدمى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم و أحيل المتهم للنيابة لتولي التحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد