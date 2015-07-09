موجز المحافظات.. استشهاد ضابط إثر إصابته بـ4 طلقات بالرأس

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها أن مصدرًا بمديرية أمن بنى سويف، أكد أن ضابط الشرطة محمد عصام سرور، الذى استشهد تعرض لإطلاق نيران كثيف من قبل مجهولين يستقلون دراجة بخارية، أصابته منها 4 طلقات بالجانب الأيسر من الرأس أدت إلى وفاته متأثرًا بإصابته قبل دخوله للعمليات بالمستشفى.

وأعلن مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، إصابة 18 من رجال الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمنية بمدينة العريش.

وقضت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة بالحكم بإعدام أربعة من أعضاء جماعة الإخوان فى القضية رقم 14950 لسنة 2013 قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم كلى 190 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الردع" والمتهم فيها 13 من أعضاء الإرهابية بقيادة عامر مسعد بينهم فلسطينى والحكم بالمؤبد على متهم حضورى والحكم بالمؤبد على 8 آخرين غيابيًا.

وأكدت مديحة نون، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، أنها اتخذت قرارات بحل 9 جمعيات أهلية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، ومخاطبة البنوك للتحفظ عليها وتوريدها للبنك المركزى.

وقال الشيخ محمد لطفى السباعى، مدير الدعوة بوكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن وزارة العدل منحت سلطة الضبطية القضائية لـ5 من وكالة وزارة الأوقاف وهم: وكيل الوزارة الشيخ صبرى عبادة، ووكيل المديرية الشيخ البدرى السمان ركابى، ومدير الدعوة محمد لطفى السباعى، واثنان من مديرى الإدارة وهما: ماهر عبد الجواد إبراهيم وحسن محمد الردنى.

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