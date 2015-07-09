نبيل العربى ناعيا سعود الفيصل: الدبلوماسية العربية فقدت فارسا نبيلا

نعى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن وعميق الأسى، المغفور له صاحب السمو الملكى الأمير سعود الفيصل الذى وافته المنية اليوم.

وعبر الأمين العام فى بيان له، منذ قليل، عن حزنه العميق لفقدان الدبلوماسية العربية والدولية فارسا نبيلا وشجاعا، طالما دافع عن قضايا أمته بكل شجاعة وبسالة، وقاد دبلوماسية المملكة بكل كفاءة واقتدار على مدى أربعة عقود.

وتقدم الأمين العام بخالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو الأمير محمد بن نايف ولى العهد، وإلى سمو الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد، وإلى جميع أبناء الشعب السعودى، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وكريم غفرانه.