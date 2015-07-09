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سامح شكرى ناعيًا سعود الفيصل: لن ينسى المصريون دعمه لإرادتهم فى 30 يونيو

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سامح شكرى ناعيًا سعود الفيصل: لن ينسى المصريون دعمه لإرادتهم فى 30 يونيو سامح شكرى ناعيًا سعود الفيصل: لن ينسى المصريون دعمه لإرادتهم فى 30 يونيو
نعى سامح شكرى، وزير الخارجية، عميد الدبلوماسية العربية وفقيد الأمة العربية والعالم الإسلامى المغفور له سمو الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السابق، والذى وافته المنية بعد حياة حافلة مليئة بالتفانى والعطاء والعمل المتواصل والمواقف المشرفة فى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد شكرى على أن الشعب المصرى لن ينسى للفقيد الكبير مواقفه المشهودة الداعمة والمساندة لمصر ولقضايا أمته العربية على مدار العقود الأربعة الأخيرة ومنذ توليه لمنصبه كوزير للخارجية، مضيفًا أن الشعب المصرى العظيم لا يمكن أيضًا أن ينسى للمغفور لَهُ مواقفه الداعمة لإرادته فى 30 يونيو وتحركاته الخارجية الداعمة لمصر، مستذكرًا مقولته الشهيرة بأن لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة والأمة العربية صامتة.

وأعرب شكرى عن بالغ تعازى ومواساة مصر حكومة وشعبًا لأسرة الفقيد الكبير و للحكومة والشعب السعودى الشقيق ولسائر الشعوب العَربية والإسلامية فى مصابها الجلل، سائلا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته جزاء على ما قدمه طوال حياته من عطاء وتفانٍ فى خدمة قضايا بلاده وأمتيه العربيّة والإسلامية.

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مصر 365

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