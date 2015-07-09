صورة - تعرف على مواعيد مباريات كأس مصر وبداية الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري عن مواعيد انطلاق مباريات كأس مصر ومشوار الأهلي والزمالك من دور الـ16.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة والزمالك يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة حرس الحدود.

وتنطلق مباريات دور الـ16 من كأس مصر يوم الأحد الموافق 19 من شهر يوليو الجاري بمواجهة سموحة والنصر في استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأهلي الجونة يوم الخميس الموافق 13 من شهر أغسطس المقبل. بينما يبدأ الزمالك مشواره يوم الجمعة الموافق 14 من أغسطس بمواجهة حرس الحدود.

وسيقام نهائي كأس مصر يوم السبت الموافق 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يلي كامل مواعيد مباريات كأس مصر:

دور الـ16

الأحد - 19/7 - سموحة ضد النصر

الاثنين - 20/7 - بتروجيت ضد ألعاب دمنهور

الأربعاء - 22/ 7 - مصر المقاصة ضد الداخلية

الأربعاء - 22/7 - الإسماعيلي ضد الرجاء

الخميس - 23/7 - الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة

الخميس - 23/7 - المقاولون العرب ضد اتحاد الشرطة

الخميس - 13/8 - الأهلي ضد الجونة

الجمعة 14/8 - الزمالك ضد حرس الحدود