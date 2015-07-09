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محافظ الأقصر يبحث استعدادات الموسم الزراعي القادم وحل مشكلة الأسمدة وتوفيرها

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محافظ الأقصر يبحث استعدادات الموسم الزراعي القادم وحل مشكلة الأسمدة وتوفيرها محافظ الأقصر يبحث استعدادات الموسم الزراعي القادم وحل مشكلة الأسمدة وتوفيرها

محمد بدر محافظ الأقصر مع مسئولي مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي

ناقش، محمد بدر، محافظ الأقصر، مع مسئولي مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الخطة الإستثمارية للعام المالي 2015/2016 للوقوف على أهم متطلبات المديرية لتنفيذ كافة مسارات الخطة.
> وقال محافظ الأقصر أنه يولي اهتماماً باستعدادات الموسم الزراعي القادم خاصة لمحاصيل القصب والموز، وسبل التعامل مع المخلفات الناتجة عنهما، والإستفادة منها بإعادة تدويرها من خلال التعاون بين مديرية الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية والجمعيات الزراعية .
> و أكد بدر على تواصله مع وزير الزراعة لإنهاء ازمة الاسمدة وتوفيرها للمزارعين بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.

 

 

 

 

 

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