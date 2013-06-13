محمد الأمين: أحمل مسؤولية حماية ممتلكاتي لـ"الرئاسة" و"الداخلية"

الأمين: أحد مساعدي وزير الداخلية قال لي "كل واحد يحمي نفسه"

كتب : محمد عاشور منذ 27 دقيقة

قال رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات "cbc"، إن هناك سلسلة متواصلة من الاتهامات التي توجه ضد الشخصيات الشريفة في المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات تمهد لسلسة من العنف ومقدمة لإسالة دماء العاملين بالقنوات والصحف المحترمة.

وأضاف الأمين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، أنه اتخذ خطوات قانونية ضد من جاء ضده بتلك الاتهامات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الإجراءات يوم السبت المقبل.

وحمل الأمين مسؤولية حماية الممتلكات الخاصة والمواطنين لمؤسسة الرئاسة، "إن كان هناك مؤسسة رئاسة"، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه اتصل بأحد مساعدي وزير الداخلية للسؤال عن تأمين المؤسسات فكان الرد "كل واحد يحمي نفسه".

وقال إنه أرسل خطابا رسميا إلى وزارة الداخلية يطلب فيه توفير حماية وتأمين لجريدة "الوطن" وقناة "cbc"، مدفوعة الأجر، إلا أن الوزارة لم ترد حتى الآن.

وأكد الأمين أن جميع الشركات التي يمتلكها تخضع لرقابة جميع الهيئات الرقابية، وتابع "لو كان شيء من الذي أثير ضدي صحيحا لكنت في مكان آخر غير المتواجد فيه الآن".