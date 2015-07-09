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مواطن بالغربية يتبرع بقيراطين من أرضه لبناء مسجد باسم الشهيد هشام بركات

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أعلن محمد السيد بركات، 65 عاما، من أهالى قرية كتامة التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية عن تبرعه بقيراطين من أرضه الخاصة لبناء مسجد باسم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام.

وقال "بركات" إن الأرض تقع بمنطقة حوض الساحل، وفى أفضل منطقة فى القرية، وسعر القيراط يصل لأكثر من 800 ألف جنيه، ولكنه رفض بيعها وقرر التبرع بها لبناء المسجد.

وأكد المتبرع أن كل أمانيه موافقة محافظ الغربية على التبرع ومقابلته ووضع حجر الأساس لبناء المسجد، ومساعدته فى استخراج التراخيص اللازمة.

وأضاف بركات أنه ليس لديه أى مطالب شخصية ولديه 3 أبناء يعملون فى وظائف مختلفة، موضحاً أنه كان يعمل فى طوال عمره وليس له مطامع شخصية، مناشداً المسئولين بالاستجابة له وتحقيق أمنيته، خلال شهر رمضان بزيارة ميدانية لمكان التبرع.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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