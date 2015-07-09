مائده افطار ” المنصورة هتفطر مع بعض ” تسير غضب الأهالي

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مدينة المنصورة بعد ان تبين لهم ان مائدة افطار “المنصورة هتفطر مع بعض” والتي من المقرر اقامتها اليوم بحديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة مقتصره على اشخاص بعينهم.

فيما اكد عماد صالح أحد أهالي مدينة المنصورة “مائده افطار المنصورة هتفطر مع بعض مجرد شو إعلامي الهدف منه تحقيق مصالح شخصية”.

واكدت ندى محمد، طالبة بجامعة المنصورة ” الدعوة كانت عامة وبعد كدا تبقى مقتصره على 500 فرد بس اللي هما قرايب المنظمين واصحابهم طيب ليه بقى قالوا من الاول ان دا حدث هتشارك فيه المنصوره كلها “.

> والجدير بالذكر ان منظمي “المنصورة هتفطر مع بعض” اوضحوا في وقت سابق ان الدعوة عامة لكل أهالي مدينة المنصورة ولم يذكروا ان العدد محدد بـ 500 فرد فقط.