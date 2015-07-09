إطلاق اسم الشهيد «الفادي» علي مدرسة بمسقط رأسه في الفيوم

قرر محافظ الفيوم المستشار وائل محمد نبيه مكرم؛ إطلاق اسم شهيد القوات المسلحة المجند حسام جمال جمعة سعد؛ شهيد المعارك البطولية ضد المجموعات الإرهابية بسيناء أول يوليو الجاري، وذلك على المدرسة الثانوية الصناعية باطسا تكريمًا له وتخليدًا لاسم الشهيد.

كان الشهيد البطل أحد أبناء القوات المسلحة الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأسود في الهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة منذ أيام بشمال سيناء بعد أن قام بدور بطولي في التصدي لسيارة مفخخة استهدفت كمين القوات المسلحة ليفتدى بقية زملائه الموجودين بالكمين.

وأشار محافظ الفيوم الي أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو تعبير بسيط عن تقدير المحافظة لشجاعة هذا الشهيد البطل الذي قدم روحه فداء للوطن وضحى بنفسه لإنقاذ زملائه مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة دائمًا ما يقدمون كل مالديهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

أ ش أ