البنك المركزي: استقرار معدل التضخم السنوي دون تغيير

أعلن البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام وفقًا لمؤشراته عند مستوى 8.07 % بنهاية يونيو الماضي دون تغيير.

وأضاف «البنك» – في بيان له اليوم الخميس – أن التضخم الأساسي سجل معدلًا شهريًا قدره 0.61 في يونيو الماضي مقابل 0.65 % في مايو السابق له.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في وقت سابٍق عن تراجع معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي بنحو 0.9 % مقارنًة بشهر مايو السابق عليه ليسجل 165.4 نقطة مقابل 166.9 نقطٍة بينما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 11.5 % مقارنًة بشهر يونيو 2014.

أ ش أ