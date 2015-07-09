لو عاوز تخس.. الجريب فروت يساهم فى التخلص من الوزن الزائد

الجريب فروت من الفواكه الحمضية الرائعة، حيث تحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ج"، ولها فوائد صحية مثيرة، ويعيبها فقط أنها تتداخل مع آلية عمل الكثير من الأدوية، وهو ما قد يضر بصحة المرضى.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن تناول الجريب فروت يساهم فى التخلص من فرط الوزن والسمنة وتعزيز فرص حرق الدهون الزائدة، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وتابع التقرير أن الجريب فروت يساهم فى الحد من مستويات الأنسولين بالدم، وهو ما يقلل معدلات تخزين الدهون بالجسم ويسرع التخلص من الوزن الزائد.

وكانت دراسة فرنسية حديثة قد كشفت فى منتصف هذا الأسبوع أن تناول كوب من مشروب الجريب فروت يساهم فى الوقاية من الإصابة بأمراض القلب، نظراً لأنه يحتوى على تركيزات عالية من المركبات الكيميائية التى تعزز الصحة ومنها مركبات الفلافانون، وهى تساهم فى تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الأوعية الدموية بالجسم كله.

وأضاف الباحثون أن عصير الجروب فروت يساهم أيضاً فى تعزيز مرونة الأوعية الدموية ويحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "American Journal of Clinical Nutrition".