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إصابة سائق فى حادث تصام بالقنطرة غرب على طريق "بورسعيد - القاهرة"

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أصيب سائق منذ قليل فى حادث تصادم سيارتين، أمام قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب، على طريق بورسعيد - القاهرة.

البداية عندما تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بين السيارة رقم (ن س 5847) قيادة عادل سمير هارون 30 سنة مقيم القاهرة مصاب، والسيارة رقم (ق د أ 9615) مقطورة رقم (ف ن ج 2689) قيادة المدعو وائل عبدالرازق دسوقى 30 سنة مقيم القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما انتقل السيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمحاسب كرم الشحات والمهندس محمود علام، وتم إعادة حركة المرور على الطريق مرة أخرى وانتظام الحركة المرورية عليه.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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