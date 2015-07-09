المالية: ارتفاع عجز الموزانة إلى 261.8 مليار جنيه خلال 11 شهرا

كشفت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 261.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو-مايو للعام المالى 2014/2015، مقابل 189.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

فيما ارتفع رصيد الإحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليصل إلى 20.08 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو لعام 2015، مقارنة بـ19.56 مليار دولار فى نهاية الشهر السابق.

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