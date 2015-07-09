أخبار عاجلة

8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صندوق النقد يبقى على توقعه بنمو الاقتصاد المصرى 4% فى 2015

Google+ Print
صندوق النقد يبقى على توقعه بنمو الاقتصاد المصرى 4% فى 2015 صندوق النقد يبقى على توقعه بنمو الاقتصاد المصرى 4% فى 2015
أبقى صندوق النقد الدولى، فى تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى الذى صدر اليوم الخميس، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% خلال العام الحالى.

وتستهدف المصرية تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2015/2016 الحالى وفقا لمشورع الموزانة العامة الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع الشهر الجارى.

وفى أحدث إصدار لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى ، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، خفض صندوق النقد توقعه للنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى بمعدل 0.3% ليصل إلى 2.6% مقابل 2.9% فى تقييم إبريل الماضى، فيما أبقى على توقعه لمعدل النمو فى 2016 عند 3.8%.

ويتوقع الصندوق أن يصل النمو العالمى 3.3% فى عام 2015، أى أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه توقعاته فى عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفى عام 2016 توقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.8%.

وفى إبريل الماضى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، مقابل 3.8% فى تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% فى 2016. وعزى الصدنوق تلك الخطوة إلى أن خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات هيكلية واسعة النطاق التى من شأنها زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأشار صندوق النقد إلى أن المضى قدماً فى تلك الإصلاحات وتلقى التمويل الخارجى أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى